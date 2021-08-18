В Петербурге предлагают изменить нормативную базу по капремонту исторических зданий

Спикер рассказала о правовых сложностях, возникающих при проведении капремонта памятников культурного наследия.

Спикером от Фонда капремонта выступила заместитель директора по правовому обеспечению и общим вопросам Вероника Бай. Она рассказала о правовых сложностях, возникающих при проведении капремонта памятников культурного наследия. Об этом 30 ноября рассказали в пресс-службе Фонда.

Так, в Федеральном законе "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (73-ФЗ) отсутствует понятие "капитального ремонта" памятников культурного наследия, там есть только "реставрация". А в региональной программе капитального ремонта нет понятия "реставрация".

КГИОП выдал Фонду задания на реставрацию, а порядок подачи и состав проектной документации в законе не определены. Все это может увеличить сроки оформления документации и усложнить процедуры приемки работ.

Для того, чтобы исправить правовую коллизию, Фонд вместе с законодателями разрабатывает проект изменений в 73-ФЗ, который позволит упростить процедуру ремонта объектов культурного наследия без снижения качества работ.

Фото: Piter.tv