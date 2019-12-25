Петербуржец скончался после падения у дома на проспекте Юрия Гагарина

В Петербурге 46-летний мужчина умер после того, как поскользнулся у дома на проспекте Юрия Гагарина. Об этом сообщил "Петербург2".
Инцидент произошел 17 декабря. При падении мужчина ударился затылком и сломал большеберцовую кость.
Пострадавший был госпитализирован в больницу, где скончался через шесть дней. Труп направили в морг для установления точной причины смерти. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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Фото: Piter.tv
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