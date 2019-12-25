  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец скончался после падения у дома на проспекте Юрия Гагарина
Сегодня, 10:33
161
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец скончался после падения у дома на проспекте Юрия Гагарина

0 0

Инцидент произошел 17 декабря.

В Петербурге 46-летний мужчина умер после того, как поскользнулся у дома на проспекте Юрия Гагарина. Об этом сообщил "Петербург2".

Инцидент произошел 17 декабря. При падении мужчина ударился затылком и сломал большеберцовую кость.

Пострадавший был госпитализирован в больницу, где скончался через шесть дней. Труп направили в морг для установления точной причины смерти. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.tv: Петербуржец заплатит штраф за то, что столкнул с лестницы пьяного соседа.

Фото: Piter.tv

Теги: падение, проспект юрия гагарина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии