Петербуржец заплатит штраф за то, что столкнул с лестницы пьяного соседа

Также суд приговорил обвиняемого к 240 часам обязательных работ.

Петербуржца признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

По версии суда, подсудимый толкнул пьяного соседа с лестницы, пытаясь выпроводить засидевшегося гостя из своей квартиры. Тот не устоял на ногах, упал и скатился вниз по ступенькам. Здоровью соседа обвиняемый причинил вред средней степени тяжести.

Суд приговорил обвиняемого к 240 часам обязательных работ. Также ему придётся выплатить материальный ущерб в размере 3500 рублей и компенсацию морального вреда в 150 тысяч рублей.

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