В ЗакСе Петербурга заявили о недостаточном финансировании Фонда капремонта

Стало известно, что повышение ставок не решит проблему финансирования программы капремонта многоквартирных домов Петербурга. Об этом сообщает депутат ЗакСа Борис Вишневский после получения ответа от Жилищного комитета.
Парламентарий обратился с просьбой объяснить необходимость увеличения взносов за капремонт после повышения расходов бюджета на программу с 3 до 6 млрд руб. В письме заявили, что потребность в финансировании РПК до 2038 года составляет 959,6 млрд руб. на оставшиеся 16 лет. Это соответствует взносам с жителей в 36 руб. с 1 кв. м. в месяц. Между тем, минимальный размер взноса повысят с 11,9 руб. до 12,99 руб.
Вишневский обращает внимание, что "в год надо выделять на капремонт 60 млрд руб. Для этого надо или собирать с граждан по 36 руб. с 1 кв. м. в месяц, или брать с них меньше, но остальное добавлять из бюджета. Но если брать по 12 руб. с метра, то с граждан будет собрана только треть, то есть 20 млрд руб. в год. Остальные 40 млрд надо добавлять из бюджета. А в 2023 году из бюджета предлагается выделить на капремонт только 6 миллиардов рублей".
По мнению парламентария, обеспечить нужные темпы капремонта можно, если "не тратить деньги на Мариуполь, ЗСД, Восточную широтную магистраль, и не раздувать резервный фонд Смольного".
Фото: Piter.tv
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