Депутата Максима Резника снова допрашивали в Следственном комитете

Его допрашивали порядка пяти часов.

Петербургского депутата Максима Резника порядка пяти часов допрашивали в Следственном комитете. Об этом в четверг, 20 мая, депутат рассказал "Фонтанке".

Была очная ставка с понятыми, участвовавшими при обыске. Они дали показания, которых до этого не было в протоколе. Максим Резник.

Напомним, дальнего родственника депутата арестовали в рамках возбужденного уголовного дела. Следствие полагает, что не позднее 9 марта Иван Дорофеев незаконно купил не менее 100 граммов части высушенной конопли. Наркотик мужчина хранил с целью последующего сбыта в своей же квартире, однако довести умысел до конца он не смог, так как к нему нагрянули с обыском. В этот момент у него в гостях был Максим Резник, он уже собирался на выход, когда столкнулся с оперативниками. Дорофеев останется под стражей до 9 мая.

Ранее мы писали, что Максим Резник будет баллотироваться в ЗакС Петербурга.

Фото: maximreznik.ru