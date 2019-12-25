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Максим Резник будет баллотироваться в ЗакС Петербурга
Сегодня, 10:02
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nadezhda_sib

Максим Резник будет баллотироваться в ЗакС Петербурга

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Он является депутатом городского парламента с 2011 года.

Максим Резник сообщил о том, что он собирается выдвигаться на выборы в Законодательное собрание Петербурга. Информация об этом появилась в социальных сетях депутата.

Он пойдет на выборы по 21 округу, который объединяет в себе МО "Звездное", "Гагаринское" и "Купчино". Лозунг Резника: "За Петербург — против "Единой России"!". По всей видимости, депутат пойдет самовыдвиженцем.

Резник был в составе городского парламента 5-го и 6-го созывов. Ранее он был членом партий "Яблоко" и "Партия Роста". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что депутат ЗакСа Сергей Никешин снял свою кандидатуру с праймериз "Единой России". 

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб 

Теги: закс петербурга, максим резник
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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