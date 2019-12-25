Максим Резник будет баллотироваться в ЗакС Петербурга

Он является депутатом городского парламента с 2011 года.

Максим Резник сообщил о том, что он собирается выдвигаться на выборы в Законодательное собрание Петербурга. Информация об этом появилась в социальных сетях депутата.

Он пойдет на выборы по 21 округу, который объединяет в себе МО "Звездное", "Гагаринское" и "Купчино". Лозунг Резника: "За Петербург — против "Единой России"!". По всей видимости, депутат пойдет самовыдвиженцем.

Резник был в составе городского парламента 5-го и 6-го созывов. Ранее он был членом партий "Яблоко" и "Партия Роста".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что депутат ЗакСа Сергей Никешин снял свою кандидатуру с праймериз "Единой России".

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб