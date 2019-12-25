Депутат ЗакСа Сергей Никешин снял свою кандидатуру с праймериз "Единой России"

Анкета петербургского депутата "исчезла" с сайта предварительного голосования "Единой России".

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Никешин снял свою кандидатуру с праймериз "Единой России". Так, анкета петербургского депутата "исчезла" с сайта предварительного голосования "Единой России". В среду, 19 мая, эту информацию "Ведомостям" подтвердили в пресс-службе регионального отделения партии. Известно, что Никешин снял заявку по собственному желанию.

Сергей Никешин является руководителем парламентской комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам. Так, в 1990 году избирался в ленинградский Совет народных депутатов. После в 1994 году он прошел в Законодательное собрание, которое пришло на смену упраздненному горсовету. С того момента Никешин постоянно избирался в каждом созыве парламента.

Ранее мы писали, что вице-спикер петербургского парламента Анатолий Дроздов снялся с праймериз "Единой России".

Фото: ВКонтакте / Сергей Никешин Депутат ЗакС Санкт-Петербурга