В Петербурге силовики обыскали квартиры топ-менеджеров "Юлмарт"

В квартирах могут находиться интересные для следствия документы.

В четверг, 20 мая, в квартиру к российскому бизнесмену и основателю онлайн-ритейла "Юлмарт" Дмитрий Костыгину "наведались в гости" сотрудники Следственного комитета, оперативники ФСБ и экономической полиции. Об этом сообщает "Фонтанка".

К тому же, обыск в квартире был произведён у совладельца онлайн-ритейла Августа Мейера и ещё у других топ-менеджеров компании. Как отмечается в постановлении об обыске, в данных локациях могут находиться интересные для следствия документы. Можно предположить, что материалы и документы связаны с долгами "Юлмарта". Напомним, что в феврале 2020 года Арбитражный суд признал "Юлмарт" банкротом.

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Фото: hrmonitor.ru