Губернатор Петербурга поблагодарил предпринимателей за помощь в период пандемии

Представителям бизнеса вручили благодарственные письма.

Во вторник, 18 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов провёл встречу с крупными предпринимателями города. В рамках которой глава Северной столицы поблагодарил представителей бизнес сферы за оказанную помощь в период пандемии, а также за вклад в бюджет Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов отметил, что предпринимателям удалось сохранить рабочие места, перепрофилировать свои производства, помочь обеспечить петербуржцев необходимыми средствами защиты, лекарствами, медицинским оборудованием и транспортом.

На встрече присутствовали представители 22 компаний разных отраслей экономики. Отмечается, что в 2020 году в бюджет Петербурга компании перечислили порядка 105 млрд. рублей налоговых платежей. Денежные средства позволили сохранить экономическую и социальную обстановку в городе.

Ранее мы писали, что власти Петербурга не исключают введения третьего локдауна.

Фото: gov.spb.ru



