Власти Петербурга не исключают введения локдауна

В ТЦ и рестораны начнут приходить с проверками на предмет соблюдения ограничений.

В Петербурге в ближайшее время возобновит работу Ситуационный центр по вопросам соблюдения стандартов безопасности. Во время второй волны пандемии коронавируса представители этой организации проверяли рестораны, ТЦ и общественный транспорт на предмет соблюдения ограничений.

Руководитель центра Александр Ситов, уточнил, что первых подобных проверок можно ждать уже к концу недели. Выписывать штрафы будут сразу же по факту обнаружения нарушений.

По данным "Фонтанки", на случай дальнейшего ухудшения ситуации уже согласован порядок введения ограничений. Их будут возвращать в обратном их снятию порядке. К данным мерам начнут переходить, если мощностей стационаров начнет не хватать. Петербуржцев просят вакцинироваться, чтобы не допустить третьей волны.

Беглов также ранее отметил, что в Петербурге могут ужесточить ограничения из-за роста заболевания COVID-19.

Фото: Piter.tv