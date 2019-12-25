В Петербурге суд заключил под стражу девушку после взрыва петарды на Товарищеском проспекте

Устройство взорвалось, однако потерпевший не был поражен взрывной волной.

В среду, 27 апреля, Невский суд Петербурга заключил под стражу Софью Хмелеву. Ее подозревают в совершении преступления по статье "покушении на убийство, совершенном общеопасным способом". Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

По мнению следствия, Фоминцев, Фоминцева, Хмелева и Хайдакин заложили взрывное устройство у квартиры на лестничной площадке в доме 22, корп.1 по Товарищескому проспекту. Они действовали по предварительному сговору. После этого устройство взорвалось, однако потерпевший не был поражен взрывной волной.

Напомним, что в ночь с 24 на 25 апреля кто-то бросил петарду на лестничной клетке на восьмом этаже. В результате пострадали окна и двери парадной, припаркованные автомобили. Из жильцов никто не пострадал.

Ранее на Каменноостровском проспекте загорелась квартира-студия. Обгорела 15 квадратных метров.

Фото: Piter.tv

