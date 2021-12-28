  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
СК квалифицировал взрыв петарды в доме на Товарищеском как покушение на убийство
Сегодня, 14:30
148
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

СК квалифицировал взрыв петарды в доме на Товарищеском как покушение на убийство

0 0

Подозреваемый уже задержан.

СК по Петербургу возбудил уголовное дело о "покушении на убийство, совершенном общеопасным способом" по факту взрыва в доме №22/1 на Товарищеском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

По версии следствия, в ночь с 24 на 25 апреля кто-то бросил петарду на лестничной клетке на восьмом этаже. В результате пострадали окна и двери парадной, припаркованные автомобили. Из жильцов никто не пострадал. 

На камеры попал мужчина в балаклаве, который мог подложить пиротехнику. 

Место осматривают специалисты. Расследование уголовного дела продолжается. 

Фото: СК по СПб

Теги: взрыв в жилом доме, петарда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии