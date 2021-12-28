СК квалифицировал взрыв петарды в доме на Товарищеском как покушение на убийство

Подозреваемый уже задержан.

СК по Петербургу возбудил уголовное дело о "покушении на убийство, совершенном общеопасным способом" по факту взрыва в доме №22/1 на Товарищеском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в ночь с 24 на 25 апреля кто-то бросил петарду на лестничной клетке на восьмом этаже. В результате пострадали окна и двери парадной, припаркованные автомобили. Из жильцов никто не пострадал.

На камеры попал мужчина в балаклаве, который мог подложить пиротехнику.

Место осматривают специалисты. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СК по СПб