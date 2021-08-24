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Взрыв в жилом доме по Товарищескому проспекту попал на видео

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В результате инцидента никто не пострадал.

Появилось видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент взрыва в жилом доме, расположенном на Товарищеском проспекте. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

На записи виден всполох, а затем взрыв, от которого у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.

Инцидент произошел около 2:30 в первой парадной дома 22/1 по Товарищескому проспекту. По предварительным данным, на лестничной площадке взорвалось неустановленное устройство.

Видео: Петербургский Дневник

Теги: товарищеский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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