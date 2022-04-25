В доме на Товарищеском проспекте произошел взрыв

В доме оказались повреждены двери лифта, выбиты стекла, на фасаде трех последних этажей образовалась трещина.

Ночью 25 апреля произошел взрыв на лестничной клетке в жилом доме на Товарищеском проспекте. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На лестничной площадке между 7-м и 8-м этажом произошел взрыв неустановленного устройства. Был эвакуированы 66 жильцов подъезда, включая 18 детей. Пострадавших в ходе инцидента нет, пожара не произошло. В доме оказались повреждены двери лифта, выбиты стекла, на фасаде трех последних этажей образовалась трещина.

Также, по данным 78.ru, взрывного устройства обнаружено не было, а незадолго до происшествия в подъезд зашел неизвестный в балаклаве. Он выбежал обратно спустя две минуты, а ещё через две минуты произошёл взрыв.

Ранее в пожаре на Бородинской пострадал житель дома.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Екатерина Зырянова)