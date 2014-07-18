В пожаре на Бородинской пострадал житель дома

Спустя 1,5 часа огонь удалось ликвидировать.

В четырехкомнатной коммунальной квартире сегодня, 24 апреля, произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в результате случившегося пострадал мужчина.

Огонь распространился по площади 20 "квадратов". Пламя тушили 30 спасателей. Было задействовано 6 единиц спецтехники. Спустя 1,5 часа огонь удалось ликвидировать.

Пострадавшего доставили в больницу. Причина возгорания уточняется.

Ранее на Piter.tv: в доходном доме Мещанского общества 30 спасателей тушат пожар.

Фото: Piter.tv