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В пожаре на Бородинской пострадал житель дома
Сегодня, 17:36
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В пожаре на Бородинской пострадал житель дома

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Спустя 1,5 часа огонь удалось ликвидировать. 

В четырехкомнатной коммунальной квартире сегодня, 24 апреля, произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в результате случившегося пострадал мужчина. 

Огонь распространился по площади 20 "квадратов". Пламя тушили 30 спасателей. Было задействовано 6 единиц спецтехники. Спустя 1,5 часа огонь удалось ликвидировать. 

Пострадавшего доставили в больницу. Причина возгорания уточняется.

Ранее на Piter.tv: в доходном доме Мещанского общества 30 спасателей тушат пожар.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар, пожар в коммуналке, пожар на бородинской, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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