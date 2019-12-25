В доходном доме Мещанского общества 30 спасателей тушат пожар

Борьба с огнем длится уже больше часа.

Сегодня, 24 апреля, на Бородинской улице в доме № 15 произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

На четвертом этаже доходного дома Мещанского общества полыхает двухкомнатная квартира. Жителей эвакуируют. По предварительной информации, обручилась кровля здания.

По информации ГУ МЧС по региону, сведения о пожаре поступили диспетчеру в 15:14. С огнем прибыли бороться 30 спасателей на 6 спецмашинах.

В 15:31 пожару присвоили дополнительный номер 1 БИС. Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург