На Каменноостровском проспекте загорелась квартира-студия

Обгорела 15 квадратных метров.

Небольшой пожар в квартире в Петроградском районе тушили около часа. Инцидент произошел в 24-м часу ночи 24 апреля. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло в квартире-студии на Каменноостровском проспекте, 44. Горела обстановка на площади 15 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 00:39.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в доме на Товарищеском проспекте произошел взрыв.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Александра Красоленко