В Петербурге снизилось количество ДТП на 17,7% за полгода

Как рассказал Горохов, культуру поведения за рулём повысил отказ от маршруток.

Транспортная реформа помогла снизить аварийность на дорогах Петербурга. Об этом заявил руководитель образовательного направления "Политология" в Северо-Западном институте управления – филиале РАНХиГС Виталий Горохов, пишет NevaToday.

Как рассказал Горохов, культуру поведения за рулём повысил отказ от маршруток. Эксперт вспомнил недавний случай с лазурным автобусом, который снес забор и выехал на газон. Так, водителя отстранили от работы и заставили заново сдавать экзамен по ПДД.

Ранее на Малой Балканской лазурный автобус снес дорожный знак. Водитель оперативно развернул транспорт и покинул место аварии.

Фото: Piter.tv

