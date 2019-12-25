В Петербурге снимут с маршрутов автобусы МАЗ из-за ряда возгораний

За июнь во время движения транспортных средств по городу произошло 2 пожара.

Перевозчик "Домтрансавто" принял решение снять автобусы МАЗ-20947 с маршрутов Петербурга. Причиной стали возгорания с участием этих транспортных средств, которые произошли в городе за июнь. Об этом сообщила "Фонтанка".

Напомним, что за июнь произошло 2 пожара с участием МАЗ в Петербурге: сначала автобус вспыхнул на Витебском, а сегодня, 23 июня - на Светлановском проспекте. В каждом из случаев обошлось без жертв, однако вся партия будет отправлена на экспертизу для обеспечения безопасности пассажиров. Специалисты проверят каждый автобус.

Отметим, что МАЗ-20947 работают на газовом топливе и производятся в Белоруссии. Представители "Домтрансавто" утверждают, что их отсутствие на маршрутах не повлечет за собой недостаток транспорта.

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Фото: ВКонтакте / spb_today