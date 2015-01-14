Семилетний мальчик попал под машину на улице Щербакова

Ребёнка госпитализировали в реанимацию.

На улице Щербакова в Приморском районе Петербурга произошло серьезное ДТП - под колеса авто угодил маленький ребенок. Свидетели аварии выложили видео с места событий в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

По словам очевидцев, малыш переходил дорогу в неположенном месте, а женщина, управлявшая машиной, не успела вовремя среагировать на его появление.

Судя по всему, известному мальчику примерно 7 или 8 лет. Его госпитализировали, сейчас пострадавший находится в реанимации с тяжёлыми травмами.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на КАД попали три автомобиля.

Видео: ВКонтакте / spb_today