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В ДТП на КАД попали три автомобиля
Сегодня, 21:44
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В ДТП на КАД попали три автомобиля

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По предварительным данным, пострадал один человек.

Массовая авария на КАД 22 июня произошла около 19:30. Об этом сообщили в "Официальном канале Дирекции КЗС" в Telegram.

По предварительным данным, в дорожном происшествии пострадал один человек. На месте уже работают экстренные службы. Сейчас движение на этом участке осуществляется только по правой полосе.

Ранее на улице Зины Портновой забил фонтан из трубы во время испытаний теплосетей. В результате инцидента пострадавших не оказалось в связи с пониженной температурой воды.

Фото: Piter.tv

Теги: кад, массовая авария, пострадавший
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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