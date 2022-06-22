На улице Зины Портновой забил фонтан из трубы во время испытаний теплосетей

В результате инцидента пострадавших не оказалось в связи с пониженной температурой воды.

В среду, 22 июня, очевидцы засняли мощный прорыв трубопровода на улице Зины на улице Зины Портновой в Кировском районе Северной столицы. Также об инциденте сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Фонтан из трубы забил в ходе гидравлических испытаний у дома № 50 из-за обнаруженного дефекта. Сейчас его устранением занимается бригада специалистов.

В ходе аварии никто не пострадал - как уточнили представители "Теплосети", температура воды на время испытаний снижается до 40 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Зайцева прорвало трубу и окатило машины мощной струей воды.

Видео: ВКонтакте / spb_today (Ксения Овакимян)