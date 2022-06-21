Появилось видео, как на улице Зайцева прорвало трубу и окатило машины мощной струей воды

Прорыв трубы уже устранили.

Во вторник вечером, 21 июня, в Кировском районе Петербурга прорвало трубу с холодной водой. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Коммунальная авария произошла на улице Зайцева у дома №8. На записи видно, что мощный фонтан был высотой с дом, брызги долетали до припаркованных рядом автомобилей. Несколько машин залило водой, образовалась огромная лужа.

Прорыв трубы уже устранили. В "Теплосети" добавили, что по указанному адресу было выявлено технологическое нарушение. Службы на месте, были обеспечены все необходимые меры безопасности.



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