В Петербурге в период пандемии коронавируса резко сократилось число вакансий

Сейчас активность работодателей восстанавливается.

В начале 2-го квартала 2020-го года в Петербурге значительно снизилось количество вакансий. К такому выводу пришли аналитики hh.ru.

Специалисты сравнили количество вакансий, которые были размещены в 2019 и 2020 году. В этом году активность работодателей упала в марте на 4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В апреле ― на треть, в мае ― на 52%. Во втором квартале изменения составляют 37%. На данный момент можно отметить, что количество вакансий вновь приближается к февральскому показателю.

Также аналитики выделили следующие тенденции:

― особой активности со стороны соискателей не было;

― количество вакансий на работу в IT-сфере превысило количество вакансий в сфере продаж;

― уровень конкуренции превысил показатели кризисного 2015-го года;

― высоко конкурентных сфер становится все больше.

С начала апреля количество безработных в России выросло в 3,5 раза.

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