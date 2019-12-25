Ученые Петербурга разработали математическую модель распространения коронавируса

Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Петербурге с начала пандемии превысило 90 тысяч.

В четверг, 19 ноября, стало известно, что в Петербурге разработали математическую модель распространения коронавируса. Об этом заявил Андрей Рудской, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Согласно подсчетам, петербуржцам не стоит расслабляться не только к Новому году, но и в самом начале 2021 года. Рудской отметил, что математическая модель распространения COVID-19 уже прошла "калибровку".

Напомним, что с понедельника, 23 ноября, в Петербурге начнут действовать новые коронавирусные ограничения.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный ожидает выход на плато по COVID-19 в середине декабря.

Фото:Piter.TV