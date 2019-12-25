Новые коронавирусные ограничения вступят в силу с понедельника

Соответствующее постановление появилось на сайте Смольного.

С понедельника, 23 ноября, в Петербурге начнут действовать новые коронавирусные ограничения. Соответствующее постановление появилось на сайте Смольного в среду, 18 ноября.

Теперь на спортивные мероприятия не будут пускать зрителей. Деятельность всех общепитов в ТЦ и катков приостанавливается, а для допуска посетителей на иные ледовые катки устанавливаются дополнительные требования (1 человек на 10 квадратных метров). На крытые катки будут пускать по 30 человек. На открытых катках закроют раздевалки.

Новые требования не затрагивают деятельность профессиональных спортивных клубов, а также осуществление спортивной подготовки.

Кроме того, с 1 декабря наполняемость концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25% от количества зрительских мест в зале. Отмечается, что исключение составляют те мероприятия, на которые продали билеты 18 ноября.

Ранее мы писали, что власти Петербурга рассказали о перспективе новых коронавирусных ограничений.

Фото: Piter.TV