Смольный ожидает выход на плато по COVID-19 в середине декабря

С 16 ноября в Петербурге в силу вступили обновленные ограничения.

Власти Северной столицы дали прогноз по выходу на плато заболеваемости COVID-19. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Смольный полагает, что Петербург может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом уже в середине декабря. Такой результат возможен, если петербуржцы будут соблюдать все ограничительные меры.

Напомним, что с 16 ноября в Петербурге в силу вступили обновленные ограничения. Власти Петербурга призывают горожан носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали почти 40 тысяч человек.

Фото:pixabay