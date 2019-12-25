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Смольный ожидает выход на плато по COVID-19 в середине декабря
Сегодня, 10:46
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IRINA_CHALKINA

Смольный ожидает выход на плато по COVID-19 в середине декабря

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С 16 ноября в Петербурге в силу вступили обновленные ограничения.

Власти Северной столицы дали прогноз по выходу на плато заболеваемости COVID-19. Об этом сообщается на сайте администрации города. 

Смольный полагает, что Петербург может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом уже в середине декабря. Такой результат возможен, если петербуржцы будут соблюдать все ограничительные меры. 

Напомним, что с 16 ноября в Петербурге в силу вступили обновленные ограничения. Власти Петербурга призывают горожан носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали почти 40 тысяч человек.

Фото:pixabay

Теги: плато по коронавирусу, смольный
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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