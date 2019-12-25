Смольный ожидает выход на плато по COVID-19 в середине декабря

Власти Северной столицы дали прогноз по выходу на плато заболеваемости COVID-19. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Смольный полагает, что Петербург может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом уже в середине декабря. Такой результат возможен, если петербуржцы будут соблюдать все ограничительные меры.
Напомним, что с 16 ноября в Петербурге в силу вступили обновленные ограничения. Власти Петербурга призывают горожан носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.
Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали почти 40 тысяч человек.
Фото:pixabay
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