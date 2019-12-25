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За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали почти 40 тысяч человек
Сегодня, 10:00
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За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали почти 40 тысяч человек

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Благодаря волонтерам с начала октября 18831 человек получил гуманитарную помощь

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус  39789 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Под наблюдением медиков находится 2636 человек. Из них 79 — в обсерваторе, 1890  — контактные, 667 — на самоизоляции.

Специалисты обработали 1039 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 23 ноября в силу вступают новые коронавирусные ограничения. 

Фото: Piter.TV 

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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