За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали почти 40 тысяч человек

Благодаря волонтерам с начала октября 18831 человек получил гуманитарную помощь

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 39789 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 2636 человек. Из них 79 — в обсерваторе, 1890 — контактные, 667 — на самоизоляции.

Специалисты обработали 1039 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 23 ноября в силу вступают новые коронавирусные ограничения.

Фото: Piter.TV