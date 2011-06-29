В Петербурге рассмотрят дело экс-директора департамента Минкультуры Мазо

По версии следствия, Борис Мазо и соучастники похитили 917 млн рублей. Деньги были выделены на строительные работы в музее. 850 млн рублей удалось вывести через подконтрольные фирмы.

В среду, 9 ноября, стало известно, что дело экс-директора департамента управления имуществом Министерства культуры РФ Бориса Мазо рассмотрят в суде Петербурга. Его обвиняют в хищении более 900 млн рублей, которые выделили на реконструкцию Эрмитажа. Такое решение принял Верховный суд РФ, пишут в объединенной пресс-службе судов города.

Уголовное дело по статье "Мошенничество" приняли к производству в конце июля. В мае 2018-го года Мазо был объявлен в федеральный розыск, месяц спустя — в международный. Басманный суд Москвы принял решение заключить его под стражу. В 2020 году суд Вены согласился выдать бывшего чиновника РФ. В марте 2021-го года он был передан России.

По версии следствия, Борис Мазо и соучастники похитили 917 млн рублей. Деньги были выделены на строительные работы в музее. 850 млн рублей удалось вывести через подконтрольные фирмы.

Ранее стало известно, сколько необходимо дворников для уборки Петербурга зимой. Как отметил Зотов, дворники могут получать от 49 тыс. рублей в месяц, механизаторы — от 77 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv