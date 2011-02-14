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Суд зарегистрировал дело экс-чиновника Минкультуры Мазо о хищении более 900 млн рублей
Сегодня, 14:10
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Суд зарегистрировал дело экс-чиновника Минкультуры Мазо о хищении более 900 млн рублей

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Он пытался скрыться в Австрии.

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал дело в отношении бывшего директора департамента управления имуществом министерство культуры Бориса Мазо. Он обвиняется в хищении 917 млн рублей, которые были выделены Государственному Эрмитажу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 26 июля. 

Уголовное дело по статье "Мошенничество" принято у производству. В мае 2018-го года Мазо был объявлен в федеральный розыск, месяц спустя — в международный. Басманный суд Москвы принял решение заключить его под стражу. В 2020 году суд Вены согласился выдать бывшего чиновника РФ. В марте 2021-го года он был передан России. 

По версии следствия, Борис Мазо и соучастники похитили 917 млн рублей. Деньги были выделены на строительные работы в музее. 850 млн рублей удалось вывести через подконтрольные фирмы. 

Фото: МВД РФ

Теги: борис мазо, мошенничество, хищение, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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