Австрия выдала России экс-чиновника Минкультуры Мазо

Сегодня фигурант расследования будет конвоирован в Москву.

Австрия выдала России экс-чиновника Минкультуры Бориса Мазо. Об этом сообщили представители пресс-службы надзорного ведомства. По данным чиновников, РФ получила бывшего директора департамента управления имуществом Минкультуры. Его обвиняют в хищении более 900 млн рублей. Эти средства должны были пойти на реконструкцию Эрмитажа. В феврале текущего года Высший земельный суд Вены отказал в удовлетворении жалобы стороны защиты Мазо на решение нижестоящей инстанции об экстрадиции фигуранта расследования.

Организовано тесное взаимодействие с целью привлечения к уголовной ответственности Бориса Мазо. Он обвиняется в совершении преступления… мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере. Сегодня в сопровождении спецконвоя Борис Мазо будет доставлен в Москву. пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Напомним, что по первому уголовному "делу реставраторов" Мазо смог избежать длительного срока заключения. Его отпустили сразу после оглашения приговора. Затем чиновник стал фигурантом еще одного расследования о хищении 450 млн рублей из бюджета. Средства должны были пойти на строительства фондохранилища. К моменту начала следственных действий россиянин уже покинул страну. Судебная инстанция выдала санкцию на его заочный арест.

Петербургский суд отказался рассматривать дело о хищениях в Эрмитаже.

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