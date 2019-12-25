Григорию Пирумову и Никите Колесникову вменяют мошенничество и организацию преступного сообщества.

В понедельник, 15 июня, стало известно о том, что петербургский суд отказался рассматривать дело о хищениях в Эрмитаже. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно данным следствия, в 2015 году заместитель главы министерства культуры Григорий Пирумов и директором департамента министерства Борис Мазо сговорились для хищения бюджетных денег, которые выделили на реконструкцию Эрмитажа. Следствие полагает, что они похитили более 900 млн рублей. Пирумову и Мазо вменяют мошенничество и организацию преступного сообщества. Обвиняемые вину не признают.

Отмечается, что суд петербурга отказал в апелляции экс-заместителю главы министерства культуры Григорию Пирумову. Дело рассматривает Куйбышевский суд города.

Ранее мы сообщали о том, что судебное заседание по делу историка Соколова перенесли на неделю.

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