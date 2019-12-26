Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию Бориса Мазо

Жалобу российского чиновника не поддержали в суде.

Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо. Постановление вынесла Высшая земельная инстанция столицы Австрии. Об этом сообщили в "РБК".

Суд отклонил апелляцию бывшего представителя Минкульта России. Сторона защиты просила отменить решение об экстрадиции. Однако представители австрийского законодательства оставили данную меру без изменений. Сейчас решение об экстрадиции вступило в законную силу. Известно, что ранее россиянин также просил у Австрии предоставить ему убежище.

Ранее Piter.tv писал о том, что Бориса Мазо объявят в международный розыск по делу Эрмитажа.