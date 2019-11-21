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Бориса Мазо экстрадируют из Вены в Россию, где чиновника обвиняют в хищениях

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Австрия имеет запрос на экстрадицию чиновника также из Испании.

Бориса Мазо экстрадируют из Вены в Россию, где чиновника обвиняют в хищениях. Об этом сообщили в "Интерфаксе". Такое постановление вынес Земельный суд по уголовным делам, но решение еще не вступило в силу.

Вердикт вынесен еще 15 октября, но сторона защиты пыталась его обжаловать. Заседание по данному вопросу состоится 7 января 2020 года. Австрия имеет также запрос на экстрадицию Мазо из Испании.

На родине экс-представителя Минкульта подозревают в хищении и легализации 450 млн рублей. Эти средства выделены из бюджета на  строительство комплексов зданий для "Эрмитажа". Заочно Мазо арестован, в Минюсте РФ направляли запрос на его возвращение еще в декабре 2018 года. По этому же делу обвиняется экс-заместитель министра культуры Григорий Пирумов.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры РФ.


 

Теги: австрия, борис мазо, хищение эрмитаж, экстрадиция
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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