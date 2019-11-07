В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры РФ

Мужчину, его жену и сына подозревают в крупном налоговом мошенничестве.

В Австрии задержали бывшего высокопоставленного чиновника Министерства культуры РФ. Прокуратура Вены обратилась в суд с просьбой арестовать мужчину и передать его полиции Испании. Об этом пишут РИА Новости.

Имя задержанного не называется. Однако, по сведениям РБК, речь идет об экс-главе департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борисе Мазо.

С июля 2018 года полиция Испании расследовала крупное налоговое мошенничество. В совершении преступления подозревают россиянина, который на тот момент с женой и сыном проживал в Коста-дель-Соль. По версии правоохранителей, подозреваемые совершили отмывание денег при покупке роскошной недвижимости в Марбелье. В общей сложности добычей мошенников стали 614 млн рублей.

Суд наложил арест на дом в Марбелье, автомобиль стоимостью 100 тысяч евро, 160 тысяч евро на банковских счетах и наличными и драгоценности. Жена и сын экс-чиновника также задержаны.

Ранее мы писали, что четыре петербуржца "заработали" более 300 млн рублей за мошенничество с НДС.

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