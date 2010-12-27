Четыре петербуржца "заработали" более 300 млн рублей за мошенничество с НДС

Злоумышленники орудовали в городе на Неве с 2011 по 2014 гг.

Куйбышевский районный суд рассмотрит дело четырех петербуржцев, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, злоумышленники создали более 25 фирм-однодневок. Выступая от имени руководителей, они обращались в налоговые службы с декларациями и просили о возмещении НДС. Если в налоговой им отказывали, то мошенники подавали жалобы в вышестоящий налоговый орган и арбитражный суд.

Обвиняемые орудовали в городе на Неве с 2011 по 2014 гг. За это время они планировали "заработать" более 7,7 млрд рублей, однако их добычей стали 308 млн рублей. Преступный план реализовывался при помощи подложных документов, муляжей нереализованных товаров и хорошо подготовленных номинальных руководителей.

Во время следствия удалось собрать доказательства в 1400 тома уголовного дела. Расследование длилось более шести лет.

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Фото: Piter.TV