МВД разоблачило группу кредитных мошенников

По делу о кредитном мошенничестве задержаны 16 человек в России. От действий преступной группировки пострадало более тысячи человек в четырех регионах страны. Подозреваемые якобы занимались оформлением кредитов в Алтайском и Красноярском краях, а также в Кемеровской и Новосибирской областях. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В настоящее время четырем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении
комментируют в ведомстве
На самом деле мошенники обманывали клиентов и забирали их денежные средства себе. Известно, что в банде было четкое распределение ролей: кто-то находил жертв. Другие убеждали их передать им деньги, третьи выступали в качестве сотрудников "call-центра". Еще одна группа занималась распространением рекламы своих услуг в Интернете.
Фигурантам расследования предъявлено обвинение по статье за мошенничество.
Ранее Piter.tv писал о том, что Центральный банк впервые оценил число серийных заемщиков.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/Следственный комитет Российской Федерации, CareerOneStop
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