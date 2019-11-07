МВД разоблачило группу кредитных мошенников

Преступники орудовали в нескольких регионах страны одновременно.

По делу о кредитном мошенничестве задержаны 16 человек в России. От действий преступной группировки пострадало более тысячи человек в четырех регионах страны. Подозреваемые якобы занимались оформлением кредитов в Алтайском и Красноярском краях, а также в Кемеровской и Новосибирской областях. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В настоящее время четырем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении комментируют в ведомстве

На самом деле мошенники обманывали клиентов и забирали их денежные средства себе. Известно, что в банде было четкое распределение ролей: кто-то находил жертв. Другие убеждали их передать им деньги, третьи выступали в качестве сотрудников "call-центра". Еще одна группа занималась распространением рекламы своих услуг в Интернете.

Фигурантам расследования предъявлено обвинение по статье за мошенничество.

Ранее Piter.tv писал о том, что Центральный банк впервые оценил число серийных заемщиков.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Следственный комитет Российской Федерации, CareerOneStop