Центральный банк впервые оценил число серийных заемщиков

С 2015 года цифры ощутимо выросли.

ЦБ выяснил количество заемщиков, уже имеющих банковские кредиты. Об этом 1 ноября сообщает ТАСС.

По данным на начало осени текущего года более половины занятого населения России брали кредиты, а именно – 54% россиян. При этом 39,5 млн человек отмечены как должники более 10 тысяч рублей хотя бы по одному кредиту. С 2015 года эта цифра выросла на 6,6 млн человек.

По данным бюро кредитных историй, которые приводятся в докладе банка, у двух третей заемщиков есть необеспеченный потребительский кредит или задолженность по кредитным картам. На потребительские кредиты к сентябрю пришлось 42% должников-физических лиц. 4 года назад их было лишь 34%.

Нынешняя ситуация, по мнению ЦБ, может увеличить риски кросс-дефолта заемщиков по имеющимся кредитам. Также в группу риска выделены заемщики, наращивающие долг с 2017 года посредством взятия новых кредитов и непогашенных старых. Таких людей – 3,7 млн человек, а общий объем задолженности вырос с 0,9 трлн до 2,2 трлн руб. Просрочки у этой группы пока нет, но чем быстрее рост долга, тем выше риски платежеспособности.

Ранее ЦБ аннулировал лицензию "дочки" крупнейшего датского банка в России.

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