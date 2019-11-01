ЦБ аннулировал лицензию "дочки" крупнейшего датского банка в России

Отзыв произошел по желанию руководства компании.

Центробанк аннулировал лицензию "дочки" крупнейшего датского банка в России. С 1 ноября петербургский Danske Bank не может осуществлять кредитную деятельность и операции. В банковской системе России банк занимал 240-ое место в системе страхования вкладов. Причиной отзыва лицензии послужило обращение руководства банка о добровольной ликвидации. На данный момент организация имеет достаточно имущества, чтобы рассчитаться со своими кредиторами.

Напомним, что с 1 июля 2018 года в Эстонии возбуждено уголовное дело за отмывание денег, в котором участниками расследования стали сотрудники Danske Bank. По данным прокуратуры государства, через него с 2007 по 2015 года проходили крупные суммы денег. В частности, финансы "отмывались" и для стран СНГ, и для России. Общий объем оценивается минимум в 8 миллиардов долларов. В сентябре банк признал, что большинство клиентов можно считать "подозрительными".

Ранее Piter.tv писал о том, что суд признал банкротом банк "Прайм Финанс".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Science