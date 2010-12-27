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Суд признал банкротом банк "Прайм Финанс"
Сегодня, 7:47
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lesjasap

Суд признал банкротом банк "Прайм Финанс"

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ЦБ нашел большую недостачу в отчетности компании.

Центробанк отозвал лицензию у петербургского банка "Прайм Финанс". Кредитную организацию признали банкротом. Решение по поводу компании вынесено 30 октября Арбитражным судом города. Теперь банка не может заниматься организацией банковских операций. 

Как отмечается в Арбитражном суде, "Прайм Финанс" утратил собственные средства. В сбережениях организации представители Центробанка не досчитались 268 миллионов рублей. Кроме недостачи, банк обвинили в нарушении федерального законодательства. Заявление ЦБ не подтвердил копией финансовой и бухгалтерской отчетности за периоды до 2018 года. 

Напомним, что кредитная компания основана в 1994 году. Чем руководство банка будет заниматься далее - сведений нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Питерлэнд" могут продать из-за банкротства.

Фото: Piter.tv
 

Теги: банкрот, прайм финанс, центробанк
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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