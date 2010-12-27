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"Питерлэнд" могут продать из-за банкротства
Сегодня, 8:51
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lesjasap

"Питерлэнд" могут продать из-за банкротства

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Имущество может перейти челябинскому бизнесмену.

Петербургский "Питерлэнд" продадут из-за банкротства компании-владельца. Об этом сообщили в АБН со ссылкой на Znak.com. По данным издания, на данный момент кадастровая стоимость объекта оценивается в 8,2 миллиарда рублей. 

Ранее кредиторы "Стремберг", которые занимаются управлением данного ТРК, проголосовали за признание фирмы банкротом. Предприятие задолжало челябинскому бизнесмену Артуру Никитину сумму в размере 700 миллионов рублей. После этого коммерсант начал добиваться банкротства застройщика. Еще в мае 2017 года "Стройсвязьурал 1" подал иск о признании "Стремберг" банкротом. Через год специалисты инициировали процедуру наблюдения и назначили временного управляющего.

Напомним, что в самом "Питерлэнде" располагается один из крупнейших аквапарков в Европе. 

Ранее Piter.tv писал о том, что в парке 300-летия Петербурга появится спорткомплекс ГТО за 122 млн рублей.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: банкротство, питерлэнд, стремберг
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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