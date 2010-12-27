"Питерлэнд" могут продать из-за банкротства

Имущество может перейти челябинскому бизнесмену.

Петербургский "Питерлэнд" продадут из-за банкротства компании-владельца. Об этом сообщили в АБН со ссылкой на Znak.com. По данным издания, на данный момент кадастровая стоимость объекта оценивается в 8,2 миллиарда рублей.

Ранее кредиторы "Стремберг", которые занимаются управлением данного ТРК, проголосовали за признание фирмы банкротом. Предприятие задолжало челябинскому бизнесмену Артуру Никитину сумму в размере 700 миллионов рублей. После этого коммерсант начал добиваться банкротства застройщика. Еще в мае 2017 года "Стройсвязьурал 1" подал иск о признании "Стремберг" банкротом. Через год специалисты инициировали процедуру наблюдения и назначили временного управляющего.

Напомним, что в самом "Питерлэнде" располагается один из крупнейших аквапарков в Европе.

Ранее Piter.tv писал о том, что в парке 300-летия Петербурга появится спорткомплекс ГТО за 122 млн рублей.

Фото: Pixabay.com

