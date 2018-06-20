В парке 300-летия Петербурга появится спорткомплекс ГТО за 122 млн рублей

На нем будут проходить футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки.

В среду, 17 апреля, стало известно о том, что в парке 300-летия Петербурга появится спорткомплекс для сдачи ГТО. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Известно. что постройка будет располагаться около развлекательного комплекса "Питерлэнд". Кроме того, строение будет омываться Невской губой.

На стадионе будут проходить футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки. На трибунах комплекса планируют поместить 200 человек.

Согласно документации, стоимость госзаказа начинается 122,3 млн рублей. Строительство начнется 15 мая.

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