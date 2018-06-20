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Заведующая детсада в Красносельском районе присвоила 240 тысяч рублей
Сегодня, 17:33
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Rybka123

Заведующая детсада в Красносельском районе присвоила 240 тысяч рублей

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Заведующую детским садом в Красносельском районе подозревают в присвоении крупной суммы денег. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно прокуратура провела проверку детском учреждении, в ходе которой выяснялось, что заведующая незаконно выплачивала сотрудникам надбавки к зарплате за невыполненную работу. Излишки она присваивала себе.  В общей сложности женщина заработала на махинациях 240 тысяч рублей.

Материалы проверки направлены в следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "злоупотребление должностными полномочиями".

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Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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