Заведующая детсада в Красносельском районе присвоила 240 тысяч рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Заведующую детским садом в Красносельском районе подозревают в присвоении крупной суммы денег. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно прокуратура провела проверку детском учреждении, в ходе которой выяснялось, что заведующая незаконно выплачивала сотрудникам надбавки к зарплате за невыполненную работу. Излишки она присваивала себе. В общей сложности женщина заработала на махинациях 240 тысяч рублей.

Материалы проверки направлены в следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "злоупотребление должностными полномочиями".

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Фото: Piter.TV