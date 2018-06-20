Шнуров написал стихи о пожаре в Нотр-Дам де Пари

Крупнейший в истории пожар произошел в центре Парижа вечером 15 апреля.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихи о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Музыкант назвал случившееся "символом новой смены вех". Стихотворение появилось на странице в Instagram артиста.

Крупнейший в истории Франции пожар произошел в центре Парижа вечером 15 апреля. В результате обрушился шпиль собора и несущая конструкция. Структура Нотр-Дама и главные произведения искусства удалось спасти.

Возгорание могло произойти на строительных лесах, где велись реставрационные работы. ЧП заинтересовалась прокуратура. На данный момент удалось выяснить, что пожар в соборе не был преднамеренным. Приоритетной версией стал случайных характер возгорания.

Ранее мы писали, что Путин предложил Макрону помощь по восстановлению Нотр-Дама.

Видео: YouTube, Instagram / shnurovs