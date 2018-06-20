Михаил Шемякин заявил, что полность воссоздать сгоревший Нотр-Дам-де-пари не получится

Художник усомнился в решительности властей Франции обеспечить все необходимые материалы для восстановления собора.

Петербургский художник Михаил Шемякин рассказал, что в первозданном стиле восстановить парижский собор Нотр-Дам-де-Пари не получится. Об этом сообщает ФБА "Экономика Сегодня".

Отметим, что в настоящее время мастер проживает во Франции. Он отметил, что обещания местных властей о реставрации храма не учитывают сложнейшие архитектурные решения. В частности, специалистам придется восстанавливать шпиль, деревянную крышу и прочие детали Собора Парижской Богоматери.

Говорят, что все будет восстановлено. Но вы понимаете, там так же, как в Венеции колонны: мрамор был ввезен со всего мира в собор святого Марка. То же самое с деревом. Дерево было из разных пород. Конструкция, которая погибла, была уникальной. И восстановить ее в полной дотошности вряд ли удастся заметил спикер

Шемякин добавил, что деревянные конструкции были изготовлены из нескольких пород дерева. Образцы были привезены со всего мира.

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Видео и фото: YouTube/CNEWS