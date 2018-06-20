Михаил Пиотровский: "Государственный музей современного искусства Петербургу не нужен"

Директор музея рассказал, что современного искусства не существует.

Директор "Эрмитажа" считает, что Петербургу не нужен государственный музей современного искусства. Об этом Михаил Пиотровский сообщил изданию "Петербургский дневник". Спикер добавил, что все предметы искусства включены в общий контекст учреждения, которым он руководит.

Я считаю, что никакого современного искусства не существует. Это лишний раз будет доказывать павильон России на Венецианской биеннале, где будет представлен Эрмитаж, который сам по себе является современным искусством заявляет специалист

На данный момент в городе на Неве существуют несколько подобных музеев, предлагающих экспозиции современных художников. Однако, все они являются частными.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Малой Балканской неизвестный разбросал по дороге газеты.

Фото: Piter.tv