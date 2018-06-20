Видео: На Малой Балканской неизвестный разбросал по дороге газеты

Кучу мусора, мешающую водителям, придется разгребать долго.

Во Фрунзенском районе Петербурга автолюбители заметили, что неизвестный разбросал по проезжей части кучу газет и бумаг. Очевидцы не смогли уточнить, потеряло транспортное средство груз намеренно или по случайности. По данным нашего мобильного корреспондента, листы разлетелись по всей дороге.

Инцидент произошел вечером 16 апреля по Малой Балканской улице, около станции метро "Купчино".

В итоге вся улица ими усыпана. Ветер и автомобилисты все это дело растаскали еще дальше рассказывают свидетели событий

Местные жители добавили, что собирать мусор придется долго.

Фото и видео: Piter.tv