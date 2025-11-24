На финансирование общественно-политических газет Петербург потратит 65 млн рублей

Издания профинансируют в рамках программы "Создание условий для обеспечения общественного согласия в Петербурге".

Петербург предоставит субсидии на выпуск и распространение общественно-политических газет. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, рассказали 12 февраля в Смольном.

Издания профинансируют в рамках программы "Создание условий для обеспечения общественного согласия в Петербурге". В городском бюджете на выплаты предусмотрено 65 млн рублей.

Мера поддержки связана с социальной значимостью общественно-политических СМИ и с необходимостью довести информацию о событиях в городе до как можно большего числа жителей Петербурга, в том числе до тех, кто не имеет возможности самостоятельно подписаться на городские издания. Пресс-служба администрации Северной столицы

Фото: Piter.TV