Петербургские предприятия подали заявки на льготные займы для роботизации

Сумма заявок превысила 600 миллионов рублей.

Предприятия Санкт-Петербурга подали заявки на общую сумму свыше 600 миллионов рублей в рамках новой программы льготных займов для роботизации производства. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в интервью информационному агентству ТАСС.

Программа льготного займа для промышленных предприятий стартовала в Фонде развития промышленности Санкт-Петербурга в 2025 году. Процентная ставка по займам составляет 3 процента годовых.

Помимо займов, город предоставляет субсидии на уже установленное роботизированное оборудование. Размер безвозмездной субсидии может достигать 10 миллионов рублей на одно предприятие. Одним из ключевых стимулов для внедрения роботов вице-губернатор назвал дефицит квалифицированных кадров в промышленном секторе. Программа направлена на компенсацию этого дефицита.

По оценкам администрации, ожидаемый рост производительности труда от роботизации составит не менее 10 процентов. Прогнозируется снижение себестоимости продукции на 5-15 процентов и увеличение объёмов производства минимум на 5 процентов.

Фото: freepik.com (DC Studio)