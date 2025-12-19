Петербург вошел в число лидеров России по уровню роботизации

Почти две тысячи роботов за год вывели заводы Петербурга вперед.

Санкт-Петербург по итогам 2024 года вошел в число регионов с самым высоким уровнем внедрения промышленных роботов, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в ходе прямой линии.

Кирилл Поляков заявил, что Санкт-Петербург сегодня занимает одну из ведущих позиций в стране по уровню роботизации промышленности. По его словам, за 2024 год на предприятиях города было внедрено около 2000 промышленных роботов.

Вице-губернатор отметил, что наибольшая концентрация роботизированных решений наблюдается на предприятиях тяжелой промышленности, которые являются флагманами городской экономики. Он подчеркнул, что такие компании демонстрируют высокую степень автоматизации производственных процессов.

Поляков сообщил, что внедрение робототехники способствует повышению производительности труда и технологической устойчивости предприятий. Развитие роботизации рассматривается городскими властями как один из ключевых факторов модернизации промышленного сектора Санкт-Петербурга.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил о развитии системы городских и перехватывающих парковок.

Фото: ВКонтакте / Кирилл Поляков